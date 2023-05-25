尖東酒店外兩的士司機「MMA格鬥」　兩回合激戰　起完飛腳再出拳

網上日前瘋傳尖東一間酒店外有兩名的士司機「MMA格鬥」的影片，雙方在首回合先起飛腳互踢，繼而「休戰」停腳指罵一番；在第二回合中，啡衣人揮拳打中黑衣人面部，黑衣人勉強出腳還擊，最終各自登上的士。由於影片配上背景音樂，所以未知兩人為何大打出手。



雙方在首輪回合先起飛腳互踢。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

網民昨日（24日）將涉事影片上載至facebook群組「香港突發事故報料區」，片長約57秒，現場可見是尖東麼地廣場一間酒店對開。據了解，現場有路牌列明早上10時至晚上9時不准停車，但有3輛的士仍然停泊，上載者表示事發於昨日中午12時許，當時啡衣人和黑衣人在中間一輛的士有肢體衝突，黑衣人先起飛腳，啡衣人用手捉拿不果，繼而有樣學樣起飛腳，甚至跳起加強威力。

黑衣人捱踢後關上中間該輛的士車門，和對方理論，雙方繼而作出指罵，但一言不合，啡衣人揮拳打中黑衣人右臉，黑衣人提腿速度較慢，中拳後才踢中對方，威力減弱不少，雙方怒瞪起來，啡衣人一度快速靠前虛張聲勢，兩人再對罵一輪，各自返回的士，但黑衣人登上最前方的士，反而啡衣人登上中間該輛的士，影片便結束。

影片除了加入法例，提醒市民切勿在公眾地方打架，還配上激昂的背景音樂，所以未知兩人為何大打出手、為何黑衣人關上啡衣人的士車門，但紛紛留言指「配樂太正」，亦有人認出背景音樂出自日本八十年代樂團The Checkers，「好難想像用The Checkers做背景配樂，真係既驚喜又覺新鮮」，更有人指「打贏踎監，打輸瞓醫院」。