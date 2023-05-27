警東九龍打擊交通違例拘4司機　分涉危駕藥駕或醉駕等罪被捕

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，昨晚（26日）在區內打擊危險駕駛、超速駕駛、酒後及藥後駕駛。晚上約10時半，人員於觀塘繞道截獲1輛懷疑高速行駛的私家車，姓林（30歲）男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。該車亦懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。



及至晚上約11時45分，人員於觀塘道近福淘街對開截查一輛可疑私家車，期間1名男乘客突從車窗拋出1包由紙巾包裹、約0.5克的懷疑氯胺酮（K仔）。該名姓許（50歲）男乘客及姓陳（33歲）男司機，同涉「藏毒」被捕；陳男亦未能通過快速口腔液測試，另涉「在藥物影響下駕駛」被捕。此外，觀塘巧明街亦有1名姓鄭（61歲）平治男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。上述4名被捕男子均已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。

警方呼籲各駕駛人士，酒後及藥後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。