美孚新邨晨運翁觀棋遭3刀賊劫現金及萬元手錶　受驚回家妻代報案

五日三宗街頭棋局搶劫案。今（28日）早上8時許，警方接獲一名女子報案，指她70餘歲丈夫約7時許外出晨運後回家，途經美孚新邨萬事達廣場附近行車天橋底時，見到有一伙人玩象棋，丈夫上前旁觀，突然遭3名持刀男子指嚇，劫去400元現金及手上價值萬多元的帝舵手錶。賊人得手後往美孚方向逃去，事主受驚回家與妻子商量後報警求助，警員遂帶同夫婦二人返回現場調查，惟匪幫已逃去無蹤。警方正根據事主提供的匪徒容貌，追緝3名年約40至50歲男子，其中一人案發時身穿白衫牛仔褲；另外兩人身穿白衫短褲，其中一名肥身材。據事主妻子稱，丈夫在10多年前購買手錶，值1萬多元。



翻查資料，本港5日內已有3宗同類案件。5月24日下午4時許，一名男子在灣仔柯布連道2號近修頓球場對開觀看4名男子玩象棋，期間當中一名男子伸手入受害人環保袋，偷去袋內現金並馬上逃跑，受害人追上但不果，返回上址時所有人已離開，於是報警求助。消息指，初步調查相信4名男子是互相認識。

另外，前日（26日）早上10時許，一名70歲姓陸老翁途經紅磡民泰街時，見到有4至5名中年漢在圍觀棋局，老翁亦趨前旁觀。其後有人邀請老翁落注賭棋局，老翁聞言拒絕，即被對方以激將法嘲笑「無錢」，老翁心有不忿，遂展示銀包內的現金，豈知錢財露白，對方即伸手來搶，並逃離現場。老翁唯有報警求助，經點算損失3500元現金，警方正通緝4至5名涉案男子。