太和站醉漢疑推撞釀衝突　躁男起腳出拳爆粗　列車受阻近4分鐘

昨（28日）晚有網民於「抖音」發佈一條影片，拍攝於一列往金鐘方向、停在太和站月台的列車，車上有男子疑口角後動粗，一名黑衣壯男被激怒後向一名白衣男拳打腳踢，失控向對方動武爆粗，身旁友人女伴都擋不住，白衣男一度離開車廂，雙方隔着車門互罵叫囂，事件擾攘近4分鐘，列車受阻未能開出，最後港鐵職員到場將眾人帶至月台跟進，其間白衣男表示被人打要報警，惟有圍觀的群眾反駁他「撩人先」。警方表示，於昨（28日）晚11時許接獲報案，指太和站有2名男子於車廂因推撞發生糾紛，有人有酒氣，警方到場後解決事件，事件中無人被捕。



有「抖音」網民於昨晚11時許，發佈一條名為「在香港的日常」的影片，時長3分31秒。影片開始時一名黑衣男子情緒激動追打一名白衣男，連環起腳踢向其下身，又左右開弓，雙拳擊臉，向其喝罵「Ｘ你老母」、「唔好走呀」。當時有男子擔任「和事佬」，稱「唔好打喇」。黑衣男的友人及女伴居中調停稱﹕「唔好理佢」、「（白衣男）傻㗎嘛」，希望平息事件，雙方拉開一段距離。此時，白衣男卻笑笑口道「打我啊」。

白衣男其間亦挑釁，「打X死我、試嚟睇吓」有圍觀的群眾亦表示白衣男「撩人先」。（影片截圖）

黑衣男聽後怒不可擋，欲衝前再動武，「和事佬」則將白衣男推離車廂。黑衣男再隔空爆粗，又指「我打你又點X樣呀」。雙方隔着車門對峙，白衣男繼續出言挑釁，「打X死我、試嚟睇吓」。最終港鐵職員到場處理，白衣男即投訴受襲及要求報警，黑衣男亦偕眾友下車協助調查。

警方於昨（28日）晚11時許接獲報，指太和站有2名男子於車廂因推撞發生糾紛，有人有酒氣，警方到場後解決事件，事件中無人被捕。