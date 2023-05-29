日出康城單位疑打穿主力牆　屋宇署派員調查　業主設計師疑在場

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議。今日（29日）下午2時許，屋宇署在物業管理公司人員陪同下到達涉事單位調查。現場消息指，涉事單位業主及設計師亦在屋內。



屋宇署人員到場了解。（黃學潤攝）

《香港01》記者今日訪問到懷疑涉事單位樓上一層的同室業主，他形容涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣，直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆。他對事件感震驚及失望，批評「最大責任係業主，個設計師都有啲問題，但佢冇理由唔熟呢啲嘢，結構牆係人都知唔郁動，改動你都要申請咗先得」，並擔心大廈樓宇結構安全，更估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。

日出康城首都涉事單位樓上一層的同室單位業主陳先生表示，其單位沒有作任何改動，並指出涉事單位懷疑打穿了客廳的主力牆。（黃學潤攝）

網上討論區周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

首都客務處周日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

至周日，港鐵公司亦回覆指，首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。

屋宇署則表示，該署之前並沒有收到相關舉報，署方正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，並會繼續跟進，如發現有任何違反《建築物條例》的情況，該署會採取適當執法行動。署方又指，涉及拆除部分主力牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。涉及主力牆又未經屋宇署批准的工程，會被視作違例建築工程。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。