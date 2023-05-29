3內地漢街頭設「佛指神算」「象棋殘局」　行騙3個月專呃長者被捕

騙徒手法層出不窮，近日（24日、26日）有殘局黨於街上擺設象棋殘局後邀請長者進行對弈，並在受害人專注棋局時分別盜去或搶去其財物。警方昨（28日）於早上於旺角及落馬洲口岸拘捕三名持雙程證的男子，他們涉嫌「串謀詐騙」、「扒竊」及「搶掠」，並於他們的藏身地點檢獲懷疑涉案的象棋、犯案時所穿着衣物以及「祈福黨」道具。警方相信團伙於2月開始進行街頭騙案，不排除更多人被捕。



（蔡正邦攝）

警方於（5月24及26日）分別於灣仔及紅墈接獲兩宗報案，指有犯案團伙於街上擺設象棋殘局。灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂講解騙徒手法指，犯案團伙一行四人，首先有人會於街頭設象棋殘局，並針對老人家，邀請他們對睹，而另外三人「做枚」，扮演旁觀者，透過用言語挑釁受害人，引導他們作出高額投注，甚至拿出貴重財物作扺押。有受害者專注棋局時被扒走財物，亦有人被直接搶去銀包，共涉約9400元。

經調查後，警方昨（28日）於早上於旺角及落馬洲口岸拘捕三名持雙程證的男子，警方以「串謀詐騙」、「扒竊」及「搶掠」等罪拘捕3名男子(年齡介乎49至65歲)，並檢獲懷疑涉案的象棋、犯案時疑犯所穿着的衣物以及現金約三萬元。另外，警方發現團伙位於旺角一間賓館房間藏有大量用作「祈福黨」道具，包括道士袍、算命海報，逾200個護身符及搖鈴等道具。

警方相信團伙於2月開始，於港九新界各區進行各種街頭騙案，正調查團伙會否涉及更多案件，不排除有更多人被捕。他們的犯案手法與一般祈福黨騙案有少許不同，他們主要透過假扮道士或和尚，收取三至四位數費用，用一個佛鐘幫受害人祈福、做「佛指或量子算命」算命或出售不同形式護身符，以騙取受害人財產。由於受害人有可能不知道受騙，加上受騙金額較少，因此未必報案。警方呼籲市民提防街頭騙案，要留意傳統的「祈福黨」、「借錢黨」、「寶藥黨」及「電子零件黨」等，如有懷疑，請致電警方熱線9285 0260。