港航乘客機艙內吸電子煙　港航：上海機場警助安排涉事者離開機艙

網上流傳一條短片，顯示香港航空的航班上，懷疑有乘客吸食電子煙，其間有穿着寫上「警察」背心的人員在場。短片引起網民熱議，有網民留言，要行政長官出面處理，又指投訴要經「小熊輸」（小紅書）傳達。香港航空回覆《香港01》查詢表示，涉事航班飛前有乘客於機艙座位吸食電子煙，機組人員向警長報告及報警，涉事乘客由上海警方安排離開機艙。



短片長21秒，涉事乘客大概坐在機頭第五行位置，一名穿着寫上「警POLICE察」黃色背心的人員正用普通話與他理論，一名空姐站在這名人員身後，但無從插手；機上乘客紛紛站起來圍觀及拍攝。未幾3名穿着白色背心的人員進入機艙，各人合力將該名男乘客制服。由於現場環境甚為嘈吵，未知他們的爭坳內容，但片主留言稱涉及香港航空，「有衣食父母食電子煙被警察帶走」。

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事件隨即引起網民熱烈討論，有網民留言「行政長官係咪應該要出面？咁多人侮辱我哋嘅中國同胞喺機上食煙」、「所有投訴請一律透過小熊輸傳達」、「小紅書有沒有報導呀？香港公安亂拉人？立即炒魷魚」、「食支煙，使唔使咁緊張呀 ！傷害同胞感情咪仲大件事。」等等。

香港航空回覆《香港01》查詢時表示，事發本月21日由上海浦東往香港的航班HX237，該班機起飛前有乘客於機艙座位吸食電子煙，為保障航班安全，機組人員立即向機長報告及按航空安全條例報警處理，由上海機場警方協助安排該名乘客離開機艙。航班隨後繼續行程前往香港。