第一城鎖車王離場　管理公司證終止合約　未交代今年鎖車量

《香港01》早前報道沙田第一城「鎖車王」因鎖車夠狼夠狠，導致水清無魚，收入大減，加上屋苑管理公司支援不足，最終決定離場。管理第一城的百得物業管理有限公司事隔多日回覆本報查詢時指，其中一間服務𠄘辦商（即鎖車隊），基於商業理由要求提早終止服務合約，屋苑考慮其工作表現後，亦接納终止合約。屋苑會繼續與業主委員會定期檢討有關鎖車及道路管控安排，監察鎖車承辦公司的工作表現，確保屋苑道路𣈱通。



每隊鎖車隊只有一個人，每次執勤會駕車在屋苑來回巡邏。

沙田第一城「鎖車王」關先生接受《香港01》專訪時指，第一城有兩隊鎖車隊（即兩間外判承辦商），每隊鎖車隊只有一個人，負責在屋苑巡邏、鎖車及做交通管控。而鎖車隊賴以為生的收入是320元鎖車費，每鎖一部車，鎖車隊可獲240元，其餘歸管理公司所有。

本報事後向屋苑管理公司查詢鎖車隊的合約條款、拆帳分成比例、屋苑鎖車淨利潤等多條問題，百得物業管理有限公司回覆指，根據屋苑與各交通管制承辦公司（即鎖車隊）的服務合約，承辦公司須提供車輛及負責營運時的相關費用如保險、車輛牌費及燃油等支出，並提供執勤員工。屋苑則會派保安人員全程陪同記錄交通管控工作情況，所有依法扣鎖車輛的收入，在扣除承辦公司的收費後，餘款會全數撥入屋苑公共收入。

沙田第一城。（資料圖片）

百得物業未有交代今年的實際鎖車數量，但指今年1月至4月屋苑交通管制隊伍曾勸喻5,266部車輛離開及發出15,019張臨時泊車証，並對無人看管的車輛依據法例執行鎖車工作。

百得物業又指，近日其中一間服務𠄘辦商，基於商業理由要求提早終止服務合約，屋苑考慮其工作表現後亦接納其在合約指定的通知期後终止合約。而屋苑會繼續與業主委員會定期檢討有關鎖車及道路管控安排，監察鎖車承辦公司的工作表現，確保屋苑道路𣈱通，從而保障屋苑道路使用者的共同權益。