極端酷熱警告｜一連3宗行山客疑中暑不適　消防、直升機救援

受熱帶氣旋瑪娃的外圍下沉氣流影響，天文台今日（30日）上午11時45分首次發出「極端酷熱天氣」特別提示，並預料本港下午極端酷熱，最高氣溫35度左右，正午時分，大部分地區氣溫上升至攝氏33度以上，惟仍有不少行山人士冒着高溫行山遠足，結果至少有3宗行山客疑中暑不適需要送院的求助個案。



其中，兩名分別71歲及70歲的老翁，結伴由青衣美景花園起步，經三支香往南灣，行了約兩小時，至上午11時02分，在細山附近，姓陳（70歲）男子疑中暑，出現抽筋及頭暈等徵狀，幸仍然清醒，其朋友見狀報警。兩人本打算自行下山前往醫院求診，但走至半路時，事主腳抽筋未能繼續前行，最終在11時40分由消防員救起及帶下山，再由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

及至上午11時43分，警方接報5男1女在東涌昂坪棧道行山，步行約1小時至3號塔附近，其中一名中年男子疑中暑不適。救援人員接報，安排政府飛行服務隊直升機將事主吊起送院。有網民上載直升機出動救援的圖片。

下午3時11分，警方再接獲報案，指3名男子於1時許起步，由西貢東霸行山前往浪茄，惟其中一人疑中暑不適，並由飛行服務隊直升機救起，送往灣仔停機坪，有救護車到場戒備。

▼東涌昂坪棧道直升機救援▼

