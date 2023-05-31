警打擊網騙案拘153人呃逾$1.3億　主婦收過萬報酬反失$380萬

騙案未有遏止迹象，警方東九龍總區進行為期半個月執法行動，拘捕153人，揭發多個集團透過網上行騙，騙款金額高達1.3億元，損失最大金額個案涉及大約1,000萬元，4名受害人因誤信投資加密貨幣而中招。另外一名家庭主婦誤中網上求職騙案，按照騙徒指示，將款項存入指定戶口及在網上購物平台點擊貨品，最初收到過萬元報酬，最終因小失大，損失380萬元。



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東九龍總區重案組第三隊許諾總督察交代案情，指出今年首季科技罪案數字錄得7,361宗，比去年同期高出6成，損失超過8.3億元，東九龍刑事總部聯同東九龍4個警區，於5月15日至30日進行代號「搏虎」行動，打擊科技罪案及詐騙案，成功偵破108宗相關案件，分別是網上購物騙案、網上情緣騙案、網上投資騙案及網上求職騙案，總共拘捕153人，分別是115男38女，年齡介乎17至74歲，主要是傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪被捕。

案件涉及222名受害人，分別分105男117女，年齡由16至91歲，損失共約1.3億元，警方亦成功凍結約300萬元犯罪得益，同時檢獲大量手提電話、銀行文件、及提款卡等。行動中，損失最大金額個案涉及大約1,000萬元，案發去年3月至9月，4名受害人在網上社交平台認識到一名陌生人，誤信對方提供虛假網站投資加密貨幣，將錢存入對方指定銀行戶口，當想取回本金時，對方不斷拖延，最終發現自己受騙報警。

東九龍總區重案組第三隊許諾總督察（中）、觀塘警區科技罪案組鄧智成督察（右），以及秀茂坪警區科技罪案組韓振光督察（左）交代案情。（左朗星攝）

觀塘警區科技罪案組鄧智成督察亦指，觀塘警區在行動中成功偵破24宗案件，拘捕25男2女，受害人總損失金額達到約$1,870萬元，當中涉及最高金額的單一案件為一宗網上求職騙案，騙款高達380萬元，案中一名38歲家庭主婦在家中收到騙徒的社交通訊軟件訊息，以為找到兼職工作，按照騙徒指示到不同網上購物平台點評貨品谷高銷量，以賺取佣金，最初收到過萬元報酬，經過數次交易後，女事主數周內將騙款匯到騙徒指定的戶口，當想取回本金時，騙徒便失去聯絡。

鄧智成指暑假將至，不少年青人都會四處找兼職賺取外快，近期新興網上求職騙案手法，包括要求受害人購買積分接受任務，分別是增加虛假網站瀏覽量、短片分享平台訂閱數，或網上購物平台銷量，受害人將錢存入騙徒指定的銀行戶口，以獲取任務，直到和騙徒失去音訊才驚覺被騙。而網上求職騙案通常都是使用虛假求職網站企圖建立可信賴的形象、並用小量報酬來獲取受害人信任，以及用不同藉口騙取受害人存款入騙徒指定的銀行戶口。

秀茂坪警區科技罪案組韓振光督察表示，秀茂坪警區刑事行動期間成功偵破51宗案件，拘捕47男15女，受害人總損失金額達到約5,660萬元，東九龍總區刑事部聯同四大警區本月舉辦多個防騙宣傳活動，以宣揚防騙訊息，進一步提高大眾對詐騙案的警覺性，重申「欺詐罪」、「以欺騙手段取得財產罪」和洗黑錢罪名都是嚴重罪行，市民切勿以身試法。