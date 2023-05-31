玩具、洗頭水紙箱掩飾藏私煙　海關檢$8,000萬貨　拘2司機及2船員

繼5月10日海關破獲屯門躉船$1.2億走私香煙案，上周一（22日）再於屯門破獲一宗同類型走私案，惟海關首次發現走私集團以洗頭水、玩具及銀器首飾字樣的紙箱作掩飾，重新包裝走私香煙，相信集團為方便於市內快速散貨。人員檢獲約2,100萬支懷疑私煙，估計市值約8,000萬元，應課稅值約5,300萬元。海關人員拘捕兩名貨櫃車司機及兩名躉船船員，年齡介乎22歲至55歲。海關會繼續調查私煙來源及去向，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。



海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰交代案情。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰交代案情表示，海關因應增加煙草稅，加強打擊走私香煙活動。海關人員鎖定一個活躍屯門的走私香煙集團，調查發現上周一（22日）一輛停泊屯門公眾貨物裝卸區的躉船涉嫌進行走私活動。當時該輛躉船載著兩個貨櫃，企圖利用其它正常作業的躉船掩飾。當躉船將兩個貨櫃吊到貨櫃車時，附近埋伏海關人員隨即上前截查，人員當場檢獲約2,100萬支未完稅香煙，並拘捕4名男子。

林威杰指，犯案人士於清晨利用剛運作的貨物裝卸區，趁人流較少時走私香煙，企圖增加海關執法難度。今年至今，海關已檢獲超過3億9千萬支未完稅香煙，佔去年檢獲私煙數量約54%。林威杰強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙的最高刑罰為監禁2年及罰款100萬元。