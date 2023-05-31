疑揑造交易結單　非法賣空股份獲利逾千萬　男子涉洗黑錢被捕

警方商業罪案調查科與證券及證監會今日（31日）對一名涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的本地男子採取聯合搜查行動，該名男子涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）被捕。



根據警方及證監會調查，該名男子涉嫌於較早前透過兩間本地證券商非法賣空市值約1,770萬元的股份並處理有關的犯罪得益，從中非法獲利約1,050萬元。該名男子其後將部分犯罪得益經由自己名下的銀行戶口轉匯至其他銀行戶口。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

疑揑造交易結單 假冒持有股份

證監會指調查發現，該名人士可能曾涉及利用揑造的交易結單，誤導兩家經紀行執行多項與4家香港上市公司股份有關的非法賣空指示。這些揑造的交易結單顯示該名人士持有上述4家上市公司的股份，但事實上他並無持有。涉嫌賣空活動於6個交易日內進行，因出售有關4家公司股份的所得款項總額達1,770萬元。該名人士於相同的交易日，以較低價格購回相同數量的股份，非法獲利約1,050萬元。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。