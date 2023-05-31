粉嶺毒品車瘋駕撞交通燈　警途人合力制服男司機　涉7罪被捕

前日（29日）晚上約7時，粉嶺一輛懷疑毒品快餐車瘋狂駕駛，男司機猛撼安全島的交通燈後棄車逃走，之後與警員激烈糾纏，在途人協助下被制服，現場馬路及行人路則遺下多個小膠袋。



警方其後在涉事私家車及小膠袋內搜出值約1.3萬懷疑氯胺酮及9000元現金，相信毒品用作分銷到上水區內。該名29歲司機報稱無業，有黑社會背景，涉沒有駕駛執照、駕駛失車等7宗罪被捕。警方特別感謝協助拘捕的熱心市民，事件反映警民合作重要性。



警方大埔警區刑事調查隊第五隊主管黃永灝督察交代案情表示，當日一名新界北總區交通部執行及管制組警員在粉嶺巡邏時，發現一輛黑色私家車違例停泊行人路，形跡可疑，警員於是上前調查。該車輛突然加速，沿一鳴路向百和路方向駛走，其間多次違反交通規例，包括越過雙白線及衝紅燈。

當私家車駛至百和路與偉明街交界時，撞向一輛新界的士，最後再撞向行人交通燈後停下。疑犯之後棄車逃走，警員繼續上前追截，其間看見疑犯用右手將一疊可再封膠袋棄置路邊。過程中，疑犯激烈反抗，有途經熱心市民上前協助制服疑犯。疑犯腳受傷，清醒被送往北區醫院治理。

大埔警區刑事調查隊第五隊主管黃永灝督察交代案情。（左朗星攝）

警方在私家車上搜出11.88克懷疑氯胺酮及9000元現金，被棄置的小膠袋中有20個共裝有19.22克懷疑氯胺酮，毒品總市值約1.32萬元。該名29歲姓梁男司機未能通過快速口腔液測試，經調查後亦證實他沒有駕駛執照，涉事車輛為一輛失車。他涉嫌狂亂駕駛、販毒、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具、藥後駕駛及拒捕共7宗罪被捕。他正被扣留調查，稍後會被落案起訴相關罪名，明日（1日）將於粉嶺裁判法院提堂。