12客人訂熊型積木公仔　網店無供貨不退款　32歲男東主被捕

昨日（30日）​香港海關拘捕一名網上玩具零售商男東主，他涉嫌在其網店售賣模型玩具時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。



海關表示，早前接獲多宗舉報，指一間網上玩具零售商在接受客人付款預訂一款知名熊型積木公仔後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，亦沒有安排任何退款。接獲的舉報共涉及12名客人和27個積木公仔。經調查後，海關人員昨日拘捕一名32歲懷疑涉案男子，為網上玩具零售商的男東主。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲商戶遵守《條例》的規定。商戶如不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適的產品或服務，不應收取消費者預付費用。消費者於購買熱賣產品前，應留意有關產品的供應量和供應期，包括由品牌方作出之公布，以作參考。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。