屯門私人屋苑變製毒工場及倉庫　警檢$140萬霹靂可卡因拘兩人

販毒集團利用私人屋苑以作製毒工場和毒品儲存倉庫，增加警方調查難度，但警方繼續追查，昨日（30日）突擊搜查屯門一個私人住宅單位，檢獲大約一公斤懷疑霹靂可卡因，市值約140萬元，拘捕兩人。



港島總區特別職務隊第二隊主管梁涇文高級督察交代案情。（林振華攝）

被捕兩人分別是35歲男子及19歲女子，涉嫌「販毒」及「製毒」罪名，現正被扣留調查。據了解，兩人並非父女或情侶關係，只是隸屬於同一個販毒集團，當中被捕男子有黑幫和勝和背景，有人租用涉案大約400呎單位，月租萬多元。

港島總區特別職務隊第二隊主管梁涇文高級督察交代案情指，部門根據線報及經深入調查後，昨晚約8時突擊搜查屯門鄉事會路一個住宅單位，在屋內檢獲約一公斤懷疑霹靂可卡因，市值約140萬元，警員同時發現一批製造及包裝毒品工具，包括電磁爐、熱熔機、電子磅，以及煮食用具，當場拘捕兩人，相信上址經營大約一個月，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案，警方重申販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。