84歲婆婆誤信「假兒子」來電　代繳$5萬保釋金　警拘26歲男騙徒

警方（24日）接獲一名84歲女子報案，指她早前接獲騙徒來電，對方自稱為其兒子，因被警方拘捕，要求她繳交5萬元保釋金，女事主依言照做，其後成功與兒子聯絡，揭發事件報案，屯門警區刑事調查隊聯同情報組展開深入調查及情報分析，鎖定一名疑犯，今日（31日）在九龍區拘捕一名26歲姓梁本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，案件交由屯門警區刑事調查隊人員第九隊跟進，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕，報案人總共損失5萬元。



案件交由屯門警區刑事調查隊人員第九隊跟進。（資料圖片）

屯門警區積極及主動地打擊騙案，由去年12月至今年5月，偵破11宗「猜猜我是誰」的案件，合共拘捕12男1女，年齡介乎20至70歲。

電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。