警巡查旺角多個地點　截查500人　搗淫窟賭檔11人被捕

警方指，旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、機動部隊及輔警人員今日（6月1日）在區內展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動。行動中，人員共巡查21間處所，截查276名男子及224名女子。



人員在砵蘭街一大廈搗破一懷疑非法釣魚機賭場，共檢獲2部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲咭、讀卡器及約800元賭款。行動中，一名54歲姓雷本地男子涉嫌「經營非法賭博場所」被捕。2名本地男子及4名本地女子，年齡介乎26至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

人員亦於弼街一大廈搗破一懷疑賣淫場所，拘捕一名66歲本地姓江男子涉嫌「經營賣淫場所」。人員亦在該單位內檢獲一批證物，包括大量避孕套及毛巾等。

人員於洗衣街一遊戲機中心拘捕一名35歲姓張本地男子涉嫌「管有第一部毒藥」。人員亦分別在豉油街及洗衣街一遊戲機中心，發現一名15歲本地男童及一名33歲姓歐本地男子，分別因一宗「襲擊致使他人身體做成實際傷害」案件及欠交罰款被通緝。人員在豉油街一遊戲機中心拘捕一名18歲姓鄭本地男子，涉嫌「外出時未有攜帶身份證明文件」。所有被捕人現正被扣留調查。