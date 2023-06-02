荷里活廣場兇案．CCTV｜短髮女遭狂插至少34刀　女友人阻止被割頸

鑽石山荷里活廣場今日（2日）發生恐怖斬人案，閉路電視影片曝光，一名女子遭疑犯以利刀狂插至少34刀，同行女友人救援亦遭割頸，釀成1死1傷！片段可見，當時商場走廊內遊人如鯽，身穿白背心及黑短褲的光頭疑兇其後走進鏡頭內，兩名身穿黑衣的女子其時步出店舖，一人蓄短髮，另一人為啡長髮，她們站在走廊張望片刻及稍作對話，沒料到光頭漢突然從後疑用魚生刀刺向短髮女的腰背至少4下，短髮女隨即跌坐在地上，並以雙手擋架，光頭漢再用刀向其胸口狂插多4下。

其長髮女見狀試圖上前救援，一把便將光頭漢推跌至店內，並把短髮女拉開距離，但光頭漢瘋狂成性，再衝前施襲，短髮女向後跌倒後，再遭其狂插下身。長髮女再次將光頭漢推跌救人，拉着短髮女的左手，將她拖離現場，走廊留下血路，而光頭漢未肯罷休，再次衝前狂插，並把長髮女一手推開繼續行兇。短髮女倒地不起，遭光頭漢4秒內連插胸口11刀。長髮女焦急衝前再救人，起腳踢走光頭漢，光頭漢憤而兩刀刺向她的頸部。短髮女當時已接近失去知覺，手部曾輕微郁動，長髮女嘗試負傷上前查看其傷勢，結果遭光頭漢追斬。



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