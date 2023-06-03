黃色工作暑熱警告生效　中文大學棚架工人疑中暑昏迷　送院後不治

勞工處今日（3日）下午1時發出「黃色工作暑熱警告」，表示部分工作環境的熱壓力頗高。處方提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑，警告維持2小時後，到下午3時取消。惟在下午2時46分，香港中文大學新亞坊會友樓，一名姓葉66歲工人於低層棚架位置懷疑中暑，昏迷不醒，其同事發現後報警。工人由救護車送往威爾斯親王醫院後不治。警方正調查事件。



翻查天文台紀錄，今日下午2時至3時，沙田區氣溫介乎33至34度之間。天文台今晨已發出酷熱天氣警告，提醒預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

衞生署衞生防護中心亦提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。小童、長者、過胖人士，以及長期病如心臟病或高血壓患者均較易中暑，他們應特別注意。盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。