私家車闊路倒車撞貨Van　司機赤膊落車狂爆粗　網民﹕好明佢心情

有網民昨日（3日）上傳一段影片至社交平台facebook群組，可見一輛客貨車於中環林士街一個堀頭巷處，懷疑被一輛倒車私家車撞及車尾，私家車一對男女隨即下車了解。客貨車疑無故被撞，啡髮男司機一臉忿忿不平，只穿着人仔拖及短褲，未及穿上上衣便赤膊衝落車，向對方破口大罵﹕「咁大架車你都睇唔X到，有冇搞錯呀你呀！」然後邊罵旁穿上上衣及拉開車門取鞋換上，「你揸乜X嘢車呀！」該對男女亦不敢反駁，男司機其後開車移正私家車。發文者表示﹕「天氣熱個人係燥底DD」，並指雙方其後「行埋一邊傾價錢，不過都係不斷爆粗」，惟未有交代事發時間。



+ 1

事件引起網民熱議，雖然有人認為司機毋須如此動怒，但大多數的網民一面倒地表示理解司機為何如斯激動，「咁大個位都要隊埋嚟又真係好難唔嬲」、「改到咁愛車之人，送錢比佢都唔想自己部車俾人撞啦」、「拉趟門果下仲輕輕力就知佢有幾錫車」、「心機車又難怪咁忟」、「搵食車俾你撞一撞。阻住送貨。賠得少少擺低架車整又停工幾日，唔燥就奇，就咁睇仲要心機車，即係錫車嘅車主」。

亦有網民疑經常見到或認識啡髮司機，指他愛車如命，因此愛驅被撞難免氣憤，「依個人係我個客嚟，佢架車終極心機，好難唔燥」、「師兄愛車之人一有時間就會抹下車，好明白佢嘅心情」。