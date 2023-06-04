中大外判唧膠工疑中暑亡　疫情失業近月復工　曾嘆「好熱好辛苦」

昨午（6月3日）勞工處「黃色工作暑熱警告」生效期間，姓葉（66歲）男工於中大新亞坊會友樓外牆棚架工作時，懷疑中暑暈倒，送院後不治；事後工權會已聯絡家屬提供協助。消息稱，死者為鋁窗唧膠工人，疫情3年幾乎一直失業，今年5月初重新投入工作後兩星期，曾向僱主反映「好熱、好辛苦」，停工兩日後應僱主要求重返崗位，詎料復工後數天即出事，遺下妻子與3名女兒。



姓葉（66歲）男死者生前與妻子及3名女兒居於東涌，3名女兒均已成年。消息稱，葉男過往並無患病，健康狀況正常；他從事鋁窗工人多年，惟過去3年疫情期間幾乎一直失業，直至今年5月初始重新工作，為鋁窗唧膠，每日返朝9晚6，據悉沒有超時工作。

但炎炎夏日在戶外工作，葉男亦感吃不消，上班十多日後一度向僱主反映「好熱、好辛苦」，停工兩日後應僱主要求重返崗位，復工短短數天便出事。工業傷亡權益會表示，對意外感到痛心，事發後職員已趕往醫院了解，並已與家屬取得聯絡，將繼續跟進及提供適切協助。

昨日中大發言人回覆指，校內一幢職員宿舍出現窗邊滲漏，聘請了承判商執行修補工作。校方早前已經指示有關承判商，須按照勞工處的指引包括《預防工作時中暑指引》安排工作，並提供清水飲用以及安排休息。發生意外的工人負責窗邊唧膠，午飯後約1時半返回工作地點開工，其後暈倒。中大對事件感到十分難過，會向承判商了解事件，嚴肅跟進，並會全力配合政府有關部門的調查。

勞工處今年5月中推出《預防工作時中暑指引》，處方昨日則指，已就事件派員調查，以確定事故原因。若調查後發現僱主沒有在合理地切實可行範圍內採取所須措施保障僱員在工作時的安全健康，會考慮根據職安健法例作出跟進，採取相應的執法行動。