持更．直播｜深水埗倫常命案　3幼女疑遭焗斃　母親被捕帶署

深水埗桂林街一唐樓單位發生倫常命案，3名年僅兩至6歲的女童慘死。今日（5日）上午11時許，桂林街115號一唐樓單位女子報案，聲稱「老公殺咗3個小朋友」，又提及丈夫用刀刺傷她和3名女兒。警方到場後發現3名巴基斯坦籍女童（2歲、4歲及6歲）昏迷不醒，由救護車送往明愛醫院搶救後不治；報案女子沒有受傷。



【15:00】案中母親涉嫌謀殺被捕，在現場由警員以黑布蒙頭帶走。

【14:15】警方將案件由傷人改列謀殺。

【13:56】警方將於今日下午4時，在現場交代案情。

【13:46】警方於上午11時01分接獲案中女子自行報案外，4分鐘前（10時57分）亦接獲一男子報案。消息稱，今早女戶主曾致電母親（3名女兒的外婆）承認殺害了三名女兒，母親聞言連忙致電兒子（3名女兒的舅父），由他趕到桂林街查看，但當時門戶鎖上，於是報警。舅父報警時沒有提過有刀。《香港01》向警方查證，於早上10時57分接獲一男子報案，指其姐可能持刀，有危險性，案件列發現精神紊亂人士，其後與傷人案合併處理。

【13:18】消息指，母親承認犯案，將會被拘捕。警方正調查她是否有精神問題。由於她現時語無倫次，不斷說有鬼，將會安排送院。

【13:11】現場消息指，母親已被警方帶往警署調查。

【13:00】3名女童的父親駕貨車返回現場，探員一度將他帶上樓調查，及後將他帶走助查，警方並沒有為其上手銬，正調查他與案件是否有關。

【12:42】另一名約6歲女童亦告不治。

【12:34】涉事一家五口是巴基斯坦籍人士，全部人有香港身份證。

【12:28】警方稱，送院的3名女童中，兩歳及4歲女童不治。警方在現場調查後，相信案中沒有使用利刀，死者身上亦沒有刀傷，不排除她們被焗死。警方在現場未尋獲父親，正聯絡調查；而母親則在現場助查。

【12:10】另一名女童由救護車送往明愛醫院搶救。現場消息指，3名傷者為南亞裔人士。西九龍重案組到明愛醫院，亦有軍裝人員帶同南亞裔翻譯人員及社工到醫院協助調查。

【11:50】大批穿着避彈衣的警員，荷槍實彈在現場搜索。現場鴨寮街至汝州街一段桂林街封鎖，氣氛緊張。