有片｜跑馬地女子遭惡漢狂扯髮打面　險跌出馬路同行兩童嚇至尖叫

跑馬地今晚（11日）發生令人髮指的襲擊案。晚上近7時，警方先報接獲兩宗報案，指目睹一名男子在堅拿道天橋底近禮頓道交界，打向一名女子。從讀者向《香港01》提供的片段可見，遇襲女子拖着兩名小童橫過馬路期間，遭一名頭戴白色鴨舌帽的男子從後追上，cap帽男更出手狂扯女子頭髮、多次打其臉部和頭部，又推撞女子，令她幾乎跌出馬路，當時身旁更有車駛過，險象環生。



讀者向《香港01》表示，傍晚約6時50分乘電車途經現場時，突然聽到有人爭執，於是望向馬路，初時發現涉事男女扭在地上，其後女子站起，帶同兩名估計是其子女的小童轉身橫過馬路離開，惟男子繼續從後追打女子，報料人形容場面「好恐怖」。

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從讀者提供的片段可見女子帶同一男一女小童，走到堅拿道天橋底近禮頓道一個裝有多個路牌的路口壆邊，期間兩童已不斷尖叫，又不時向後望，狀甚驚慌；一名頭戴白色鴨舌帽的男子緊隨其後。其後cap帽男加快腳步上前追及3人，即從後用力扯住女子的頭髮，女子被拉至整個頭後仰，立即伸手打向男子面部自救，惟cap帽男未受影響，反而馬上用雙手壓制女子。

Cap帽男突伸手扯女子頭髮及打頭，嚇得兩童不停尖叫，女方曾出手反抗打向男方頭部。（讀者提供影片截圖）

當時各人身在馬路邊，身邊一直有車駛過。兩個孩童被嚇得不停尖叫，其中看似年紀較小的女童先上前按住女子的手，欲分開她與男子；男童見狀亦隨即上前協助。惟cap帽男不但未有放手，反而出拳多次打向女子的臉部，電車上的人見狀不禁發出「嘩」聲。

cap帽男多次打女子的臉及頭後將她推開，女子一時站不穩，幾乎跌出馬路，幸未有被車撞到。之後cap帽男繼續喝罵女子，女子拖着兩個孩子向跑馬地方向欲離開，男子一度企圖拉着男童的手無果，又繼續跟上前，伸手先從後用力推女子的頭向前，再向後扯其頭髮，並繼續指罵女子，片段至此結束。報料人表示，其後有兩名途人上前制止，惟電車正好開車離去，故未知事件後續發展。

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警方表示，分別在今晚6時53分及6時55分，接獲兩宗報案，均表示看見一名男子襲擊一名女子，其中一名報案的駕駛人士稱，該對男女其後登上的士離開。警員晚上約7時到場，在體育道、禮頓道近紀利華木球會一帶搜索均無發現，將案件列作「雜項」處理。