多車泊和宜合道車房外錶位遭刑毁　警拘六旬漢下周提堂

近日有車主在社交網站上載照片及影片，稱把愛驅泊在葵涌和宜合道一間車房外的咪錶位後，遭懷疑是車房職員潑起漆水或放鐵釘破壞，帖文一出引來網民一呼百應，多人表示曾經受害。《香港01》記者今午（13日）到訪涉事車房，有職員表示涉事者早已離職，不知他為何作出有關行為，案件正由警方跟進，車房沒有其他補充。警方回覆《香港01》表示，已就案件拘捕一名63歲男子，懷疑他與荃灣區發生的四宗刑事毀壞案件有關，他已被控「刑事毁壞」罪，下周二（20日）提堂。



事發地點為和宜合道一間車房旁邊的咪錶泊車位。從網民上載的車cam片段見到，一名戴鴨舌帽及口罩的男子手持一個小膠桶，從車房後方一條樓梯步出，隨即走到咪錶位，以手將桶內液體潑向停泊的車後離去。上載片段的網民稱，「每次有唔係幫襯佢（車房）嘅人泊車，佢都會放釘或𣺉（淋）電池水起漆水」，又指片主已就事件報警，呼籲更多受害者備案。

帖文引來不少網民留言稱曾經受害，有人上載照片表示曾遭腐液淋潑車身，或被人刮花車身，亦有人表示泊車後遭人以釘釘進車胎。其後有自稱是片中受害者的網民留言，表示昨日（12日）接獲警方通知稱已拘捕涉案者。

《香港01》記者今午到涉事車房，車房內兩名職員表示，涉事男子已經離職，不知他為何作出片段中的行為，「唉，佢自己搞」；又稱他們平日甚少理會該男子的事情，「我哋兩個好少理，有車我哋咪做（維修）囉，其他嗰啲我哋唔理」。職員補充，涉事片段相信是一段時間前拍攝，「而家差人搞緊」，他們不清楚詳情。

警方回覆查詢表示，於5月28日接獲一名41歲男子報案，指其停泊於荃灣和宜合道225號對開的私家車被人毁壞。案件列作「刑事毁壞」，交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。警方經調查後，於5月30日拘捕一名63歲姓謝男子，懷疑他與荃灣區發生的4宗刑事毁壞案件有關。該男子已被控「刑事毁壞」罪，案件將於6月20日於西九龍裁判法院提堂。