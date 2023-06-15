開戶借貸後訛稱被盜身分　暗中洗黑錢$1億　19人落網包括菜販主腦

警方昨日（14日）成功搗破一個貸款騙案集團，以涉嫌「串謀詐騙」、「誤導警務人員」及「洗黑錢」拘捕19人。集團骨龫成員向虛擬銀行開設銀行戶口，成功借貸後卻向警方報案，訛稱從未開户借錢，圖誤導警方令銀行取消他們債務，當中貸款金額達310萬元，最大一宗77萬元涉由一名銀行職員騙取。警方經深入調查發現，有關戶口由黑社會操縱，貸款金額亦流入多個傀儡戶口，作洗黑錢之用，涉款達1億元。



商業罪案調查科高級督察魏俊傑及署理總督察劉嘉明交代案件。（黃詠芝攝）

警方商業罪案調查科署理總督察劉嘉明指，警方商業罪案調查科為響應粵港澳三地聯合活動「雷霆2023」，昨日（14日）展開一個代號為「黑雨」的拘捕行動，成功搗破一個活躍本地8個月，由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團。

借款人貸款額耗盡 便報假案意圖避債項

今年4月至5月間，有5人向警方報案，訛稱從來沒有在本地一間虛擬銀行開設戶口，但接獲有關銀行貸款和還款通知，圖誤導警方令銀行取消他們債務。經警方調查後，發現有關銀行戶口由黑社會人士控制，5人由犯罪集團集團招募，由去年9月至今年3月期間，根據指示開設戶口借款，再進行資金轉移，存入29個傀儡戶口，清洗來歷不明的款項，有關金額達1億元。

高級督察魏俊傑指，當借款人的個人貸款額耗盡時，便利用向警方報案的程序，意圖逃避相關債項。案件騙款總金額達310萬港元，當中最大貸款額，為來自一名報稱為銀行職員的骨幹成員，涉及騙取77萬元貸款。

骨幹成員開戶提供假資料 身分證照片竟為真實

警方表示，5名骨龫成員開設虛擬銀行戶口時，提供虛假個人資料，包括電話電郵地址，但上載的身份證及照片卻為真實，因此有理由相信該5人對於開設部分戶口是知情，從而獲得金錢利益。而經調查後，更發現他們認識集團主腦，該5人的其他個人户口中，與主腦有金錢往來。行動中，警方檢獲大量電話、銀行咭以及文件。

警方昨日（14日）展開拘捕行動，突擊搜查傀儡戶口持有人、骨幹成員居住地址，以涉嫌「串謀詐騙」、「誤導警務人員」及「洗黑錢」拘捕了19名中國籍人士， 分別15男4女（年齡介乎22至57歲），包括主腦及骨幹成員，部分被捕人有黑社會背景。被捕人職業廣泛，有地盤工人、保安員、醫院職員；而策劃騙案的主腦為一名30歲男子，報稱任職菜販。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民「唔租、唔借、唔賣」銀行戶口，以及好好保護個人資料，包括身分證及地址， 一旦外洩被盜用，開設銀行戶口，亦不能避免刑事及民事責任。就每一宗舉報，警方會深入調查，釐清報案人的刑責。