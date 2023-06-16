屯門鐵騎三人行兼無戴頭盔　男童坐中間　網民嘩然﹕原來香港嚟？

網上日前流傳一段電單車違例的影片，可見一輛電單車「綿羊仔」沿屯門興才街上斜，由女司機駕車，載同一名男子及一名男童，該名男童夾在兩名大人之間，且三人均沒有佩戴頭盔，而後座男子更手持一大袋物品。眾人神情自若，女司機輕鬆扭車避過一輛停泊路邊的私家車後，攀上斜坡後左轉入楊青路。惟片段未有交代拍攝日期及時間。



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事件引起網民嘩然，批評有關行為違反香港法例，促警方執法，「一於拉佢啦！大陸現在都要戴頭盔同不能超載，何况是香港？」、「這些行為，一定要舉報給他教訓，否則出事後果好嚴重」。亦有網民起初以為影片並非拍攝於香港，後來發現有香港的市區的士出現在影片中，亦拍攝到涉事電單車車尾車牌後，始驚悉是在香港發生，「原來係香港嚟㗎？」

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可運載超過一名乘客。電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。駕駛電單車人士及乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊。安全頭盔必須尺碼合適，否則發生交通意外時便會失去其保護作用。

此外，駕駛者須確保車輛不會超過最高車輛總重500公斤（電單車），同時確保貨物穩固地繫於車上，而沒有鬆散物件或帶子，並沿車輛縱軸線對稱地放置。