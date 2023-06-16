旺角送貨男被拍膊頭起爭執　遭拳頭毆臉受傷　兇徒折返取袋被捕

旺角今日（16日）發生傷人案。一名送遞員在通菜街97號地舖餐廳送貨時，被一名陌生白衣男子拍膊頭，送遞員疑感不滿而起口角。隨後，送遞員步出門口，便被對方施襲，當時對方手持鐵夾，同時揮拳襲擊，最終送遞員中拳受傷，面流披血。施襲者曾一度離開現場，未料竟遺漏隨身袋，折返回案發現場，被警員當場就逮。傷者清醒送往廣華醫院治理。據悉，被捕男子任職設計師，與傷者互不相識。



旺角通菜街97號今日（16日）發生傷人案。（梁偉權攝）

現場消息指，下午1時許，通菜街97號一間泰式餐廳內，一名30歲男送遞員前往送貨，在收銀機旁等候送貨及收錢，突然有一名陌生白衣男手持鐵夾闖進店內，並拍打男送遞員膊頭及詢問其名字。男送遞員當時未有理會，而白衣男步出餐廳，在門口流連。

隨後男送遞員送貨後離開餐廳，在路邊等待上車時，白衣男再次纏上送遞員，兩人在舖外發生爭執。據目擊事發經過的餐廳負責人指，曾聽到爭執中有人提及「我唔識你！」，其後白衣男發狂施襲，揮舞手中鐵夾擊打對方身體，又曾以拳頭施襲，最終送遞員面部中拳受傷，頓時流血，白衣男隨後往亞皆老街逃跑，餐廳負責人見狀曾一度追逐，嘗試截停白衣男至先達廣場，可惜對方已逃去無蹤。職員為傷者止血，報警求助。男傷者由救護員送往廣華醫院治理。

白衣男手持鐵夾曾走進餐廳，向送貨員兜搭。( 閉路電視片段截圖 )

未料，施襲者竟遺漏一個藍色隨身環保袋在案發地點附近的樓梯口，於是「直行直過」故裝沒有事發生，折返到現場欲取回袋。此時警員已到場，正檢查該個袋，發現內有兩張法庭傳票，同時事主認出施襲者，警方立即將該名34歲姓張白衣男制服並雙手鎖上手扣，以涉嫌「傷人」罪拘捕。案件由旺角警區刑事偵緝第八隊跟進。