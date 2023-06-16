旺角送貨男遭鐵夾插面　警拘白衣男涉傷人　目擊者﹕鏟起咗忽肉

旺角今日（16日）發生傷人案。一名送遞員在通菜街97號地舖餐廳送貨時，被一名陌生白衣男子兜撘。隨後，送遞員步出門口便被對方用鐵夾插面，頓時面流披血。施襲者曾一度離開現場，未料竟遺漏隨身袋，折返回案發現場，被警員當場就逮。傷者清醒送往廣華醫院治理。



旺角通菜街97號今日（16日）發生隨機傷人案。（梁偉權攝）

下午1時許，通菜街97號一間泰式餐廳內，一名30歲男送遞員前往送貨，在收銀機旁等候交收時，突然有一名陌生白衣男手持鐵夾闖進店內，並詢問男送遞員的名字。男送遞員沒有理會他，白衣男亦步出餐廳，在門口流連。

隨後男送遞員送貨後離開餐廳，在路邊等待上車時，白衣男再次纏上送遞員，兩人在舖外發生爭執。據目擊事發經過的餐廳負責人指，曾聽到爭執中有人提及「我唔識你！」，其後白衣男發狂用手中鐵夾直插送遞員面部，傷者面部頓時流血「鏟起咗忽肉，面、鼻流好血」，白衣男隨後往亞皆老街逃跑，餐廳負責人見狀曾一度追逐，嘗試截停白衣男，可惜不果。職員為傷者止血，報警求助。男傷者由救護員送往廣華醫院治理。

白衣男手持鐵夾曾走進餐廳，向送貨員兜搭。( 閉路電視片段截圖 )

未料，施襲者竟遺漏一個藍色隨身環保袋在案發地點附近的樓梯口，於是「直行直過」故裝沒有事發生，折返到現場欲取回袋。此時警員已到場，將該名34歲姓張白衣男制服並雙手鎖上手扣，以涉嫌「傷人」罪拘捕。負責人懷疑施襲者精神狀態有異。