警搗柴灣黑社會收數集團拘7人　最高收數金額$24萬

東區警區響應行動「雷霆2023」，針對黑社會活動及非法收數罪行，於6月13日至15日展開一個代號為「月照」的拘捕行動，並以「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪拘捕了5男2女，年齡介乎20至64歲，當中有大部分人士有黑社會背景，最高單筆收數金額為24萬元。



東區警區刑事部總督察楊韻明（左）及東區警區反三合會行動高級督察劉志峯（右）交代案情。（陳浩然攝）

東區警區反三合會行動高級督察劉志峯表示，經深入調查情報分析後，警方鎖定一個由黑社會操縱的收數集團，並發現該集團在柴灣區有一個匿藏處所，存放大量收數信件。

劉志峯指，根據調查，該集團由兩名主腦操縱，其中一人為收數公司董事，他會將欠債人的個人資料及欠債詳情，交予另一名負責策劃收數的黑社會成員；骨幹成員則負責準備收數信和恐嚇信，以及分配人手到不同地點進行淋紅油等收數行為。

警方於6月13日至15日，以「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪拘捕了5男2女，年齡介乎20至64歲，分別報稱為地盤工人、司機及無業人士，當中有大部分人士有黑社會背景，7名被捕人士現正保釋候查。行動中，警方在柴灣區內一屋邨內的倉庫位置檢取收數公司的公司印章、註冊文件、借貸文件及收數信等等。

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是次行動未有拘捕未成年人士，東區警區刑事部總督察楊韻明提醒，由於暑假將至，家長和年輕人，切勿貪圖數百至數千元的報酬，而應徵聲稱「賺快錢」的廣告，為不法份子代勞，作出滋擾行為，包括貼上包含恐嚇字句或潑漆的行為。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，遊蕩、刑事恐嚇、刑事毀壞均屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁2年至10年不等。即使犯案人士為未成年人士，亦會留有案底，或判處監禁性刑罰，呼籲年輕人切勿被不法之徒利用「賺快錢」心態而斷送前途。