枕頭藏K仔英國寄港　兩男收貨被捕　海關兩日破兩毒案檢$600萬貨

海關在過去兩日偵破兩宗毒品案，檢獲市值達600萬元的毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、俗稱K仔的氯胺酮和冰毒，並拘捕4名男子，其中兩人是持行街紙的非華裔人。在其中一宗案件當中，海關檢獲3個以「枕頭」作掩飾、從英國將氯胺酮寄到香港的包裹，內藏共9公斤氯胺酮。



海關在兩宗案件共檢獲市值600萬元的可卡因、霹靂可卡因、俗稱K仔的氯胺酮和冰毒，還有一批毒品吸食工具和一批懷疑製毒工具。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查課高級調查主任梁開業表示，海關前日（14日）在深圳灣管制站截查3件由英國寄往香港旺角、大角咀及石硤尾，報稱枕頭的貨物，關員利用X光機協助檢查，發現影像有異常，遂拆開貨物進一步檢查。雖然3件包裹打開後的包裝及款式一模一樣，惟再進一步打開後，即發現裏面並非常見的枕頭芯，而是3個以膠紙包裝的物件。關員再打開該些物件，發現每件均藏有3公斤懷疑氯胺酮，即3件貨物共藏有9公斤懷疑氯胺酮。

海關檢獲的懷疑氯胺酮被藏於3件報稱枕頭的包裹內，由英國寄到香港。（陳浩然攝）

海關毒品調查科接手跟進案件，在旺角進行監控遞送行動，發現兩名非華裔男子到旺角一幢唐樓接收其中一個包裹，人員在兩人簽收後即上前拘捕，其中一人激烈反抗，但終被制服。關員之後帶同兩名被捕男子進入該唐樓一個單位搜查，在屋內再發現800克懷疑氯胺酮、35克懷疑霹靂可卡因、1克懷疑可卡因、1克懷疑冰毒及一批毒品吸食工具。兩名被捕人分別29及31歲，均持行街紙。海關經調查後相信他們與寄往大角咀的另一毒品包裹亦有關。

至昨晚（15日），海關再在上水及土瓜灣偵破另一毒品案。海關毒品調查科毒品調查課高級調查主任吳朗譽指出，人員在上水一帶執行緝毒行動，在一個公共屋邨截查一名本地男子，在其手持的紙袋內檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，遂以涉販毒拘捕他。跟進調查後，海關再在土瓜灣拘捕另一涉案本地男子，在其背囊及行李箱內，再檢獲10克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑製毒工具。案中檢獲的毒品共值140萬元；兩名被捕人分別23及25歲，其中一人無業，另一人報稱保安員。

海關仍繼續調查案件，並指出販毒是嚴重終行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。