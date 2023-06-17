粉嶺金毛男上門呃$15萬　婆婆失老伴殮葬費　孫女發帖緝賊

昨日（16日）粉嶺發生騙案。一名金毛男賊獨自上門，向一位婆婆索取15萬元「保釋金」，期間騙徒被識破後，更是強行搶走現金，行徑十分猖狂。受害者孫女事後公開家居閉路電視截圖，講述事件經過，婆婆慘失巨款，原本該筆錢用作老伴身後事，現時需延遲舉行。



警方表示，接獲相關報案，列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。警現正追緝一名約1.65米身高的20多歲中國籍男子，犯案時身穿白色上衣黑色褲。



曾參選2019年區議會以及2020年立法會功能界別選舉的譚蓓欣在網上公開事件。其婆婆早前接獲一個來電，對方訛稱為她的兒子，被拘捕需要巨款保釋金，將會派朋友上門代領。至昨日下午，一名金毛男子上門進入婆婆家， 點算受害者預先準備的現金。期間，婆婆察覺有異，遂打算將錢取回，金毛男推開婆婆，再強行搶走奪門而出。

譚蓓欣事後張貼家居閉路電視截圖，公開騙徒真面目，希望公眾幫助緝兇。她亦估計騙徒是透過翻大廈信箱，而得知婆婆的姓名，再加上老人家聽力欠佳，因此分辨不到騙徒聲音，「作為一位老人家，我婆婆聽力唔好，腳力都唔好，嚇一嚇腳都軟埋，夜晚更加瞓唔着，寧願全晚坐喺門口驚又有賊入屋。」亦透露婆婆在進門時更是向騙徒遞了枝可樂，責斥騙徒利用婆婆的善良。而且，婆婆最近老伴過世，該筆騙款本來用作身後事，現時需被迫延遲舉行。

警方表示，周五（16日）中午12時12分，接獲報案指，粉嶺欣盛苑欣麗閣一名老婦早前接獲來電，對方自稱為婆婆兒子，因事被捕需保釋金。騙徒上門提取金錢，掠走現金15萬元，事後事主聯絡真正的兒子後才洞悉騙局，於是報警求助。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由大埔警區刑事調查隊第1隊跟進，暫未有人被捕，現場留下騙徒的雨傘和一枝未開封的可樂。警現正追緝一名約1.65米身高，身穿白色上衣黑色褲 ，20多歲中國籍男子。