雷霆2023｜警大角咀八鄉搗毒品倉製毒工場　檢$1100萬K仔拘兩男

警方為響應粵港澳三地的「雷霆2023」聯合反罪惡行動，上周進行打擊毒品行動，先在大角咀一私人住宅單位搗破一個毒品儲存倉，再在八鄉牛徑村一村屋單位破獲一個製毒工場，合共檢獲市值逾1,100萬元俗稱K仔的氯胺酮，並拘捕兩名本地男子。警方相信案件涉及黑社會在背後操控，正繼續追查，不排除會有更多人被捕。



行動中警方檢獲市值逾1,100萬元的懷疑氯胺酮（K仔），以及大批製毒工具。（鄭嘉惠攝）

港島總區特別職務隊第一隊高級督察楊雅融表示，警方早前根據線報及經調查後，鎖定一名相信活躍於本地販毒集團的男子，經連日部署後，上周二（13日）在大角咀富貴街一個私人住宅單位外，截查一名38歲本地中國籍男子，在其身上搜出一包懷疑氯胺酮，並在其租用的單位再檢獲4.9公斤懷疑氯胺酮，遂以涉嫌販毒拘捕該男子，他正被扣查。

探員之後繼續追查該販毒集團，再鎖定一名骨幹成員，發現該名男子涉利用八鄉一個村屋單位作製毒工場。警方昨（17日）凌晨突擊搜查該個位於八鄉牛徑村的村屋單位，在屋內發現涉案31歲姓陳本地中國籍男子，並檢獲4.4公斤懷疑氯胺酮、40公升液態懷疑氯胺酮、多樽懷疑用作製毒的液態化學品，以及大批製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅及煮食用具等。陳男報稱無業，涉嫌製毒被捕，將被暫控一項製造危險藥物罪，明日（19日）上午在東區裁判法院提堂。

兩次行動中，警方檢獲的毒品合共市值逾1,148萬元，全部毒品在製作過程中已被截獲，料沒有流出市面。警方相信，兩個涉案單位分別由兩名涉案男子租用作自住，以及藏毒或製作毒品之用。

警方指出，販毒及製毒均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。