蔡天鳳設靈｜親屬明早瞻仰遺容最後道別 封棺火化後安葬寶蓮禪寺
名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈。據了解，經海外及國內專家聯手、以3D打印修復的蔡天鳳遺骸，日前已安放於寶福紀念館，復原程度相當高，惟只會安排至親於明日（19日）上午8時瞻仰遺容作最後道別，歷時約半小時，然後由寶蓮禪寺高僧作法事後封棺，並在9時送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，骨灰將安葬於寶蓮寺，屆時警方亦會在場維持秩序。
據傳媒報道，靈堂中央遺照為蔡天鳳為法國時尚雜誌《L'Officiel》拍攝的封面照片，兩旁亦放置了她的巨型相架，正中央橫匾寫上「永遠懷念」，前方則放置了親人的花牌。
喪禮今日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，明早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化。儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。喪禮閉門進行，只限至親參與。
工作人員早於數日前已開始佈置，至今早加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，門外放有大量花籃。由於蔡天鳳生前喜好粉紅色，故靈堂以粉紅色為主色調，車道亦以粉紅紗帳裝飾，闊約5呎的蔡天鳳的遺照已聳立靈堂，其後進場處兩側亦放置了兩幅巨型相框。
據知，將會有千人出席喪禮，大部分是來自海南親友。蔡天鳳遺骸以3D打印技術完成修復，先於外國公司處理，之後送到國內公司加工，經過多重跨國修復，據悉復原程度相當高。
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
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