蔡天鳳出殯｜親友瞻仰遺容 寶蓮寺高僧作法後封棺火化
名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於昨日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。據知，至親今早（19日）8時瞻仰遺容作最後道別，歷時約半小時，然後由寶蓮禪寺高僧作法事後封棺，並在上午9時送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，骨灰將暫放於寶蓮寺。現場所見，警方在場維持秩序，蔡天鳳母親「五姐」上午7時半左右到達，並招呼親友進入靈堂，相信準備瞻仰遺容。
蔡天鳳丈夫Chris隨後亦都抵達靈堂。上午約8時15分，高僧到場，15分鐘後列隊進入靈堂為死者作法事。死者遺體將送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，海會靈塔正準備火化儀式。
喪禮昨日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，今早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化，寶蓮禪寺早前發文指海會靈塔於上午9時至下午3時舉行火化儀式，暫停對外開放。
▼6月18日喪禮情況▼
工作人員早於數日前已開始佈置蔡天鳳的靈堂，至昨早加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，門外放有大量花籃。靈堂以蔡天鳳生前喜好的粉紅色為主色調，車道亦以粉紅紗帳裝飾，闊約5呎的蔡天鳳的遺照聳立靈堂，其後進場處兩側亦放置兩幅巨型相框。
▼城中名人送花牌 包括郭富城夫婦▼
蔡天鳳碎屍案最新進展?
香港01為你持續更新蔡天鳳碎屍案最新進展，即睇最新報導。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。警方再落案起訴一名遊艇公司職員林舜一項協助罪犯罪。及後，一名女子於內地落網，被移交香港警方，被暫控一項協助罪犯罪。警方亦拘捕一名潘姓女子KOL，翻查其Instagram，原來有不少明星藝人合照。