西環麥當勞斬人案｜遇襲經理後腦及頸有刀傷　頭骨骨裂　留醫ICU

西環山道與皇后大道西交界麥當勞，昨午（18日）發生傷人案。一名獲員工稱讚「好好人」的38歲男經理，被另一名新入職的29歲男職員，持兩把30厘米長豬肉刀斬傷，頭、頸中刀重創，血流披面由救護車送往瑪麗醫院搶救，接受手術後，目前情況危殆。



西區警區總督察黃宇徽交待案情。(陳永武攝)

警方西區警區總督察黃宇徽表示，18日下午3時25分，警方接獲999報案，港島衝鋒隊人員於2分鐘內到達現場，並向巡邏人員發佈疑兇的個人特徵、衣著等資料。10餘分鐘後，有輔警及反恐特警隊人員，在德輔道西與西邊街交界，發現該名可疑男子，隨即上前截查及拘捕。



黃指，根據調查所得，被捕男子29歲，為上址快餐店的員工，與38歲被斬傷的男受害人為下屬及上司關係，兩人均為本地人。兩人於案發前，因行兇者的工作表現問題發生過言語衝突。行兇者離開快餐店，到附近鮮肉店取走兩把刀，折返快餐店襲擊受害人頭部，逃去無蹤，最後被巡邏警員拘捕。



受害人的後腦、後頸分別有8厘米及10厘米的刀傷，而且頭骨骨裂，由救護車送往瑪麗醫院，手術後現時在深切治療部留醫，情況有待醫學觀察。黃宇徽稱，無證據顯示疑兇有精神病紀錄；對於有報道指，案發時現場有小朋友正在開生日會，因而有小朋友受驚，黃稱警員到場時，大部份市民已離開快餐店，至於個別人士身份，黃指會逐一尋找。案件交由西區重案組跟進，黃呼籲市民，「暴力解決唔到問題」。

