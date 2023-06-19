粉嶺軍地車房疑驅蚊燃草引火　愛貓老闆手灼傷　痛失四貓遺貓罐頭

粉嶺軍地車房今凌晨疑驅蚊燃草釀火警，導致1人傷4貓亡，7車被焚毀。現場所見，場內放有數個貓籠，惟已不見貓蹤；3輛車被燒剩車架，其餘車輛亦受大火波及損毀。上址業主接受訪問時表示，車房東主黃先生租場逾十年，獨力經營車房，亦是愛猫人士，飼養兩大兩小的寵物貓，惜不幸命喪火場，他相信因火場高溫而被焗死。現場有不少寵物用品殘留。



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事發於今（19日）凌晨5時左右，有途人報案指沙頭角公路龍躍頭段，近軍地一間車房發生火警。消防接報趕至開喉灌救，將火救熄。消防隨後進入火場調查，惟於。此外，火警期間姓黃（63歲）的車房負責人遭灼傷，由救護車送院。而現場約有7輛汽車被焚毀。經初步調查，相信事主在上址為驅蚊以燃燒艾草時引起火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

業主楊先生接受訪問指，今早7時許應消防通知到場，當時火已經救熄，他則協助處理貓隻屍體。他指焚毀的車房原本由他本人經營，十年前轉手予事主黃先生，黃從事汽車維修及買賣行業，是一名愛猫人士，於車房飼養予4隻寵物貓，於現場亦見貓罐頭、貓籠等寵物用品殘留，貓籠部分被燒至融化彎曲。4隻寵物貓皆於事故中焗死，而黃則手臂灼傷送院治理。

事故中多輛私家車受損，包括奧迪、富豪、兩輛平治私家車及一輛豐田七人車，當中3架完全焚毀；另有數架車受波及，車身漆面熏黑，車尾燈罩融化。