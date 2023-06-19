車cam直擊｜大埔公路貨車疑切線撞私家車　甩孖轆撞爆水馬冒煙

大埔公路沙田段今早（19日）發生驚險貨車「甩轆」意外，一輛貨車駛至新城市廣場對開時，疑切線時意外撞到一輛私家車，貨車一對「孖轆」應聲飛脫，撞爆路邊水馬，更冒出白煙，有後方車輛的車cam拍得「甩轆」一幕，看過片段的網民不禁嘆：「好在唔係（喺）隔離，唔係嘅話就大鑊」。



車cam片段未有拍到車禍經過，甫開首相信是意外後，可見馬路上有一對「孖轆」從左至右滾動，越過最少兩條行車線後，撞上右方路邊的水馬，水馬隨即爆開噴水，「孖轆」則先彈起後再跌回地上，橫臥右邊停車線路中心，更冒出大量白煙。正好駛至的「cam車」幸及時收慢，不至撞上「孖轆」，隨後切線避開「孖轆」後繼續前行離去。

有看過片段的網民見到驚險一幕後，表示幸好當時沒有其他車在旁，「好在唔係（喺）隔離，唔係嘅話就大鑊」；至於及時避開「孖轆」的車，網民就形容司機「正確示範安全車速重要性」。另有人見「孖轆」事發後冒煙，形容它有如「新鮮出爐既（嘅）pancake咁」，亦有網民則打趣留言稱它是「離家出走」，「太熱呀，我（孖轆）走先丫（吖），等我撞爆水馬涼下先」，甚至有人說事件說如電子賽車遊戲中放陷阱般，「孖寶賽車緊姐（啫）」。

警方表示，今早10時56分接報，一輛由57歲姓陳男子駕駛的貨車，沿大埔公路沙田段往荃灣方向，駛至近新城市廣場時，懷疑切線撞到一輛由60歲姓葉男子駕駛的私家車，貨車之後甩轆，事件中幸無人受傷，列作「交通意外」跟進。