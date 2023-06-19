港島綫列車受阻45分鐘　金鐘站人群包圍職員了解　復常後現小蝦碌

今晚8時許，港鐵港島綫灣仔站有人打開列車緊急出口斜道，致港島綫列車服務受阻，上環站來往鰂魚涌站列車服務一度暫停，至晚上約9時許逐步恢復正常。列車服務受阻期間，有港鐵工程人員及警員在灣仔站往堅尼地城方向的月台調查，工程人員在車尾以電筒照射幕門及月台作檢查，其後亦巡視月台以確保一切正常。金鐘站則有大批搭客堆滿月台，包圍職員查問，有職員指示乘客前往指定出口乘搭接駁巴士。



事發時《香港01》亦有記者身在金鐘站，當時月台堆滿大批乘客，職員則發出廣播「可使用我哋免費嘅接駁巴士」，提醒乘客可往指定出口乘搭；有一批乘客則包圍職員，希望了解事件詳情，氣氛尚算平靜。其後有車站廣播稱列車服務已經恢復，部分剛出閘擬轉乘其他交通工具的乘客聞訊顯得一臉無奈。

列車服務恢復正常後，灣仔站發生一次「小蝦碌」，當時已有空載列車埋站，乘客亦陸續獲放行到月台，惟月台尚未有廣播表示列車服務恢復正常，乘客、警員均未知可否上車，但經溝通後乘客又獲准上車，列車接載乘客後隨即如常開出。

警方表示，於晚上8時11分接獲報案，稱港鐵灣仔站一列往堅尼地城方向的列車，埋站後沒有開門，惟車尾的逃生門打開，其後乘客已全部離開車廂，警方將暫案列作「求警調查」。