柴灣21歲仔貼街招追數遭休班警撞破　揭另涉60案再拘集團3同黨

一名非法收債集團的青年上周五（16日）在柴灣吉勝街張貼追數街招，恰巧遭一名隸屬柴灣分區的休班警員撞破。警員隨即表明身份，青年一度反抗拒捕被制服。東區警區反三合會行動組接手調查後，發現涉案青年在過去半年間，張貼涉及超過60名受害人個人資料的街招。

東區警區反三合會行動組接手跟進後，再拘捕兩男一女，其中被捕女子為非法收債集團的骨幹成員，負責招攬年青人張貼起底街招，向欠債人士施壓以獲得數百元的報酬。21歲青年被暫控一項「妨礙警務人員執行職務罪」及一項「在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料」罪，8月14日於東區裁判法院提堂。



案件由東區警區反三合會行動組跟進。（資料圖片）

警方表示，一名隸屬柴灣分區的休班警員上周五（16日）晚上於柴灣吉勝街附近，發現一名21歲姓李男子正在張貼印有個人資料的街招，當中披露了事主的相片、姓名及公司地址。警員遂上前表明其警察身份，惟該名21歳男子懷疑情緒激動並反抗。警員於是將其制服並拘捕該名男子，涉嫌妨礙警務人員執行職務及在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料。事件中，該名警員分別手、腳及背部受傷。

東區警區反三合會行動組經過深入調查後，發現該名被捕男子涉嫌在過去6個月在全港不同地區張貼涉及超過60名受害人的個人資料的街招，並作出針對受害人的負面評論。

東區警區反三合會行動組一連3日（18日至20日)，再拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎18至32歲，分別涉嫌在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料及串謀在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料。經初步調查，該名被捕女子為非法收債集團的骨幹成員，負責招攬年青人張貼起底街招，向欠債人士施壓以獲得數百元的報酬。

4名被捕人士當中，一名21歳男子已被暫控一項妨礙警務人員執行職務罪及一項在未經資料當事人的同意下披露對方個人資料，案件押後至8月14日於東區裁判法院提堂。其餘兩名男子，年齡分別為18及20歲，已獲准保釋候查，而該名32歳的被捕女子現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例232章《警隊條例》，休班警員在有需要執行職務時則被視作執勤，行使法律授予他的權力。此外，根據《私隱條例》第64(3A)條，任何人（披露者）在未經當事人的同意下披露其個人資料，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁5年。以上資料不是正式發放的新聞稿，只供大家作參考用途。