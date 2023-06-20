疫後港島車量大增　警連續兩月交通執法拘18人　派737張告票傳票

警方表示，隨著疫情緩和，商業及旅遊業活動復甦，進出港島的車流量大增。三隧總流量由1月份約722萬架次，增至3月份約793萬架次。有見及此，警方港島總區交通部執行及管制組人員過去兩個月（4至5月）在區內進行多個針對性行動，打擊各項交通違例項目，共拘18人，發出737張告票或傳票，而交通意外數字同步錄得下降趨勢。



警方進行的全方位行動，主要針對單車違例及非法使用電動可移動裝置等行為；亦進行攝錄執法行動，以打擊酒後駕駛行動、快速公路違法行動、公共服務車輛違例行動及打擊貨車違例行動等。

警方於上述多個行動中，共拘捕17男1女（24至65歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」。行動中，人員共發出690張定額罰款告票予違例司機，當中主要涉及「橫越連續雙白線或附有虛線的連續白線」、「在汽車移動時使用流動電話或其他電訊設備或該等電話或設備」等。另外，人員亦發出47張傳票，違例事項包括「單車違例事項」、「乘客沒有繫上安全帶」及「載貨超重」等。

行動中，警方亦拖走60輛車往鰂魚涌車輛扣留中心，其中49輛車對道路上造成阻塞，11車輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》並獲發出欠妥車輛報告。

警方表示，港島總區整體交通意外數字，在4及5月錄得下降趨勢，數字對比同年3月分別下降百分之20及百分之15。在嚴重交通意外方面，該兩月都有跌幅趨勢。警方重申，不遵守交通法例是引致交通意外的主要成因，警方會繼續加強執法，打擊不當駕駛行為。呼籲駕駛人士守法，切勿罔顧其他道路使用者的安全。