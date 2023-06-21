元朗狗狗被主人獨留在家　軟攤佈污漬露台日夜悲嗚

元朗懷疑有主人離港，獨留狗狗在家，狗狗軟攤於滿佈污漬的露台，令人痛心。《香港01》報獲讀者報料，指元朗尚豪庭2座低層一個單位露台，近日一隻白色狗狗日夜悲嗚，白色的毛已經沾污。鄰居擔心狗狗沒有食物，於是向管理處及警方求助，其後聯絡上在內地的狗主，希望狗狗盡快得到妥善照顧。



讀者黃先生昨日（20日）晚上6時起，聽到元朗尚豪庭樓下單位一個露台，有一隻白色狗不停低鳴，於是通知管理處，並確定無人在家。黃先生質疑有人虐畜，於是報警，警員到場在隔離單位查看狗隻情況，回覆指狗隻精神狀態無大礙。

直到今日（21日）凌晨1時許，狗狗仍然低鳴，黃先生再次報警，警方向管理處溝通後聯絡上狗主，狗主稱現身處內地，今早會趕回家。黃先生指狗狗「成身污糟晒」，不滿狗主獨留狗狗在家。

警方表示接獲兩次報案，昨晚9時許一名男子報稱有狗被人留在單位露台，由於無法尋獲屋主，擔心狗隻沒有繩及沒有食物，警員到隔離屋查看狗隻相信它沒有受傷，並尋獲屋主，列投訴處理。至今日凌晨1時許，警方再接獲報案指狗隻仍然在露台吠，擔心其情況，警方向保安了解得知屋主離港數天，將案列作噪音投訴處理。