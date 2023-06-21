購大量手機、金條套現　清洗$4.6億內地騙案黑錢　警拘7男女

警方搗破本港及內地的跨境電騙及洗黑錢集團，疑犯先於內地開設戶口接收電騙款項，再用內地扣賬卡來港消費，購買大量手提電話、金條、貴金屬飾品等高價貨品，然後出售套現，企圖將錢洗白，涉款達$4.6億。

昨日（20日）警方拘捕6男1女包括1名雙程證人士，涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪，年齡介乎20至62歲，其中兩名男子有親屬關係，分別為集團主腦及骨幹成員。所有被捕人士已被控一項串謀欺詐罪，案件今日（21日）下午於東區法院提堂。



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購買者、車手每日報酬可達2000元

警方今年3月「博浩」行動中曾拘捕9人涉嫌串謀欺詐及串謀洗黑錢，大部分人為內地人。至4月底，警方發現另一跨境洗黑錢集團，利用相同類型手法犯案。集團成員先利誘傀儡到內地開設銀行戶口及扣賬卡，用作收取電騙款項，成員再將扣賬卡交給香港集團骨幹成員，聘請內地及港人擔任購買者及車手角色，車手負責接載購買者到不同店舖進行大額購物，再將貨物轉售套現，每人每日報酬可達2000元以上。

疑犯涉嫌4月至6月期間透過320個內地銀行戶口，收取超過2900宗內地網絡詐騙案件款項，涉及金額達4.6億港元，惟目前難以評估犯罪集團規模，財富情報及調查科總督察謝子峰指就涉及金額來說相信規模不小。警方調查相信，疑犯透過相熟朋友介紹而認識，當中有人放棄本身正當職業轉為洗黑錢。

7男女被捕其中2男為親屬關係

昨日（20日）警方根據線報，到尖沙咀及沙田埋伏，至下午發現目標人物進入手機店以扣賬卡購買51部手提電話，涉及金額52萬元。警方向內地執法人員確認扣賬卡資金與內地戶口有關，以串謀欺詐及串謀洗黑錢當場拘捕4男1女。警方又突擊搜查位於油麻地及土瓜灣工廈單位的運作中心，當場拘捕2名男子，包括1人持雙程證。警方相信2人有親屬關係，分別為主腦及骨幹成員，負責管錢及扣賬卡。被捕人士報稱廚師、裝修工人、無業等。警方將會繼續追查其他扣賬卡下落及曾經使用扣賬卡的人，不排除有更多人被捕。警方檢獲51部手提電話、65張扣賬卡、137萬港元現金、2部數錢機及4部電腦等。

警方今年3月「博浩」行動中曾拘捕9人涉嫌串謀欺詐及串謀洗黑錢，大部分人為內地人。至4月底，警方發現另一跨境洗借錢集團，利用相同類型手法犯案。（梁偉權攝）

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，今年首3月995人涉洗黑錢，大部分犯罪集團人士利誘他人於內地開立銀行戶口，或借出或賣出戶口讓他們洗黑錢。警方提醒商戶，若有顧客經常提供內地扣賬卡或不明來歷資金進行大額消費、重複不斷到同一店舖消費、或經常找同一店舖經理購物，應提高警覺，若有懷疑可聯絡警方。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。