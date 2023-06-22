警打擊賣淫和非法賭博拘22人　檢獲避孕套和潤滑油

警方先後展開兩次行動，打擊賣淫和非法賭博等罪案，總共拘捕22人，當中旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、交通隊、西九龍機動部隊，聯同衛生署控煙酒辦公室人員昨日（21日）展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊巡查區內多個處所，包括遊戲機中心、桌球室、夜總會以及麻雀館，並拘捕3男1女，分別年齡介乎27至49歲，他們涉嫌欠交罰款或刑事案件而被通緝。此外，一名27歲姓廖男子則渉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕。行動中，警員亦發出多張違例吸煙定額罰款告票。據了解，被捕人因涉嫌疏忽照顧兒童而被通緝。



警方在「犁庭掃穴」行動中拘捕19人。（警方提供相片）

另外，特別職務隊亦在上海街搗破一個賣淫場所，並拘捕兩名年齡介乎39至42歲女子，她們涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」及「違反逗留條件」。同時反三合會行動組在彌敦道搗破一個非法釣魚機賭檔，拘捕一名47歲姓陳男負責人，涉嫌「經營賭博場所」，5男6女賭客年齡介乎22至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

觀塘警區特別職務隊同日在觀塘輔仁街、物華街、康寧道及瑞和街一帶展開「雷霆23」掃黃行動，在康寧道及物華街拘捕兩名50歲內地女子及一名39歲本地女子，她們分別涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，現正被扣留調查，警員檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油。