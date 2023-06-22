疑趁懲教員斟水如廁　64歲犯人逃離伊院向家人攞錢　護士發現報警

涉嫌製作兒童色情物品及猥褻侵犯而還柙的譚姓（64歲）男子在伊利沙伯醫院逃走。據了解他昨日（21 日）聲稱不適在伊院留醫，至今日（22日）凌晨約4時疑趁兩名負責看守的懲教員斟水及如廁，掙脫手銬逃跑。伊院護士察覺並報警，但譚男已離開醫院登上的士失去影蹤。譚致電女兒稱回白田邨寓所攞錢，女兒大義滅親報警，警員掩至將他拘捕。



逃離伊利沙伯醫院的男子姓譚（64歲），他昨日擬在九龍城裁判法院，就製作兒童色情物品及猥褻侵犯案上庭。他報稱不適，被轉送伊利沙伯醫院留院接受治療。至今日（22日）凌晨約4時，據知譚男趁兩名負責看守的懲教員斟水及如廁，掙脫手銬奪門而去。伊院護士發現犯人已經失去蹤影，並於4時58分報警求助。

而原來譚男離開醫院後登上的士，並致電女兒稱回白田邨盛田樓寓所攞錢，女兒大義滅親於凌晨4時28分報警。警員掩至在盛田樓附近兜截，並於凌晨5時45分將犯人拘捕。身穿病人服的譚男上警車時向警員表示「想返屋企呀，返屋企講兩句說話，我自己會去差館呀你放心，再三重申「我返屋企講兩句說話。」

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懲教署表示，荔枝角收押所一名還押在囚人士今日（22日）在伊利沙伯醫院越押。該名64歲男性還押在囚人士昨日（21日）因身體不適被轉送伊利沙伯醫院留院接受治療。今日上午約4時，該名還押在囚人士藉職員前往病房護士站時突然掙脫繫在病床的手銬並逃跑，在場懲教人員即時喝止追截，並隨即召喚支援及將事件通知警方。該名還押在囚人士於上午5時45分被警方捕獲。署方已委派一個調查委員會深入調查事件。