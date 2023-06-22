大欖涌男子村屋內胸口插刀死亡　疑循自殺方向調查　警扣查一女子

屯門大欖涌發生命案，6月22日晚上10時32分，警方接獲一名女子，在大欖涌路的村口報案，指其年約40餘歲丈夫，在聯安新村一間村屋內昏迷不醒。救護員接報趕至現場，證實男子當場死亡，惟發現事主胸部有懷疑刀傷，交由警方跟進。

警方封鎖現場涉案村屋搜查。就現場所見，一名女子被鎖上手銬，押上警車助查。至23日凌晨零時半，載有該名女子的警車，駛離開現場前往警署。而一直在現場戒備的救護車，隨後亦離開現場。約凌晨2時左右，有鑑證人員到達現場，進入屋內蒐證。及至凌晨4時半左右，食環署仵工到場，將屍體舁送殮房。而現場村屋仍未解封，有警員在門外把守。

現場消息稱，夫婦兩人同住上址，膝下猶虛。死者被妻子發現時，左胸近心臟位置插著一把刀具，而涉案刀具為一把長約15厘米的生果刀。據悉，不排除事件屬自殺，但仍待驟屍以確定死因。現場未有發現遺書。

警方指，男死者45歲，報案人為其妻子，39歲，未有人被捕。案件由「有人暈倒」改列「屍體發現」，由屯門警區重案組跟進。



一名女子被鎖上手銬，押上警車助查。(黃江奇攝)

警方指，男事主姓陳，45歲，胸口有傷，為青山公路－大欖段聯安新村一村屋的居民。22日晚上10時32分，警方接獲事主的妻子報案，指發現事主倒臥於上址一房間，胸口懷疑有刀傷。救援人員接報到場，事主現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。警員在現場檢獲一把長約15厘米的生果刀，懷疑與案有關。案件交由屯門警區重案組跟進。

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