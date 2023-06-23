深水埗垃圾屋虐貓︱愛協放籠成功誘捕3隻貓　相信仍有貓未尋獲

昨日（22日）早上深水埗福華街134號一名唐樓住戶報案，指樓上單位漏水，加上無人應門，擔心有人暈倒，遂報警求助。消防到場破門，揭單位為環境惡劣的「垃圾屋」，內有14隻貓居住。愛協昨日帶走其中10隻貓、其餘4隻交由漁護署照料。



人員相信單位內仍有貓隻，惟單位環境雜亂，未能尋獲所有貓，故愛協職員昨日放置多個貓籠在雜物中誘捕貓隻，今日（23日）近中午時分成功捕獲1隻成年貓及2隻幼貓，由於3隻貓的健康狀況欠佳，將帶走檢查。愛協相信仍有貓隻未尋獲，將繼續再放置貓籠誘捕，待今晚或明日再到場檢視。



愛協成功捕獲1隻成年貓及2隻幼貓。（翁鈺輝攝）

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有大廈住戶發現有幼貓誘進籠內。（住戶提供）

據了解，涉案單位前日（21日）開始漏水，樓下兩個單位住戶形容天花滲漏呈黃色，「似啲尿味，好似啲屎味道。」直至昨日因無人應門，擔心有人暈倒，於是報警求助。案件列殘酷對待動物處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，其後警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕姓葉（43歲）女租客。

↓ ↓昨日14隻貓由愛協及漁護署帶走照料 ↓ ↓



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昨晚約8時半，警方再接獲對面大廈住客報案，指涉案單位外牆冷氣機頂出現貓蹤。人員接報趕抵，果然再發現3隻初生小貓，其後消防及愛協均派員協助營救，但最後3隻貓B均逃去無蹤，人員收隊離場。現場消息稱，涉案大廈天台住戶亦有養貓，不排除3隻貓B屬天台住戶所有，警方現正調查是否與涉案單位有關。

↓ ↓昨晚單位外牆冷氣機頂有指出現貓蹤，消防及愛協派員協助營救 ↓ ↓

