寶馬醉酒司機遇截查　發難向警吐口水咬胸口　26歲男涉兩罪被捕

田心一醉酒寶馬司機停車睡覺時遇警員截查，突然發難襲擊警員被捕。今日（24日）中午時份，警員在大圍隔田村巡邏期間，發現一架白色寶馬停泊在上址村口沒有熄匙，司機在車內睡覺，遂上前調查。



但男司機未有聽從警員指示出示駕駛執照，更準備駕車離開。警員見狀截停，打開車門，司機不合作向警員面部吐口水，張口咬胸口。警員向司機發出口頭警告不果，遂施以胡椒噴霧制服。26歲姓梁男子未能通過酒精呼氣測試，涉「襲警」及「酒後駕駛」被捕。



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事發於今日（24日）中午12時正，警員在在大圍隔田村進行反爆竊行動巡邏期間，發現一架白色寶馬停泊在村口沒有熄匙，司機在車內睡覺，於是上前調查，指示出示駕駛執照。但男司機不配合，無視警員；警員試圖說服司機走出車外，期間司機試圖駕車逃走。

警員給予口頭警告仍然不獲理會，於是開車門將司機帶離車廂。司機發難襲擊警員，向其面部吐口水，又噬咬胸口，警員糾纏期間亦傷及膝頭。另一名警員給予口頭警告後施以胡椒噴霧，將司機制服。司機及後未能通過酒精呼氣測試，涉嫌襲警及酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進。受傷警員清醒被送往威爾斯親王醫院治理。