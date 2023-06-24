天水圍私家車藏500萬元毒品泊車場掩飾　警拘38歲無業漢涉販毒

販毒集團利用私家車作為毒品儲存倉，並將車輛停泊在公眾停車場掩人耳目，警方經調查後，昨日（23日）在天水圍進行反毒品行動，拘捕一名38歲本地男子，並在其私家車上檢獲總值500萬元的毒品。被捕男子被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於6月26日在粉嶺裁判法院提堂。



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新界北總區重案組第1B隊吳紹鵬高級督察交代案情指，新界北總區刑事部為響應雷霆2023行動，根據線報及深入調查，於昨日（23日）下午約2時半，在天水圍天瑞路一個屋苑停車場進行反毒品行動，警員發現一名男子形跡可疑，當時他正從自己的私家車搬運物件到另一輛私家車。警員經搜查後，在男子身上及兩輛私家車內檢獲6.54公斤懷疑氯胺酮（K仔）、911.7克懷疑可卡因、9.1萬元現金，以及一批包裝工具，包括熱熔封口機、電子磅及大量透明可再封膠袋等，毒品市值總約500萬元。

被捕男子姓許（38歲），報稱無業，有黑社會背景，現正被警方通宵扣查，將會被暫控一項販運危險藥物罪。警方調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。警方相信有販毒集團利用私家車作毒品儲存倉，並停泊在公眾停車場掩人耳目，毒品主要供應新界區娛樂場所。

警方重申販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可被判罰500萬元或終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。