西貢大浪西灣男子遇溺　送院搶救亡

撰文：馬耀文 鄭嘉惠
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今日（25日）下午1時許，西貢大浪西灣有一名男子遇溺，政府飛行服務隊派出直升機救走傷者，送往東區醫院進行搶救，護士即時為傷者進行心外壓。警方正調查男子遇溺原因。

護士即時為傷者進行心外壓。（馬耀文攝）
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