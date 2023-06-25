車cam直擊｜長沙灣婦人逆線踩單車　十字路口遭私家車撞跌頭傷

長沙灣今晚（25日）發生私家車撞單車交通意外，一輛私家車駛至東沙島街與順寧道交界十字路口時，撞到一名逆線踩單車過路的女子，女子後腦被撞腫，幸仍清醒，由救護車送明愛醫院治理。



女事主踩着單車，從順寧道向深水埗方向行駛。（馬路的事討論區facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

有網民上載事發片段到facebook，可見當時女事主踩着單車，從順寧道逆線向深水埗方向行駛，踩至與東沙島街交界的十字路口時，一輛私家車慢駛至東沙島街讓線，未有完全停下即加速駛入十字路口，結果右邊車頭撞到單車。女事主應聲倒地，隨即自行爬起，坐在地上按住頭部。私家車司機見狀落車女事主情況，數名途人亦立即上前協助。

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有網民質疑私家車「睇住來加油撞」，亦有人批評「而家D（啲）人淨係睇導航揸車，唔會睇其他範圍」；另有人看出單車逆線行車，「單車逆線，冇夜燈，慢條斯理」，估計私家車是「路口出車睇左冇睇右，比（畀）油行估唔到有逆線單車撞」。根據運輸署資料，若路上有「讓路」標誌及道路標記，車輛必須在「讓路」線前，讓路給大路上的車輛，如有需要，停車等候；亦要讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

警方表示，今晚8時03分接報，一名23歲姓楊男子駕私家車，駛至長沙灣東沙島街184號時，撞到一名踩單車的53歲姓張（音譯）女子。女事主後腦腫脹，清醒送明愛醫院救治。